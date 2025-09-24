Зоозащитник Рыбалко: Допуск собак в кафе не нужно федерально регулировать

Ранее с критикой предложения о введении запрета на посещение общественных мест с собаками выступил и ветеринарный врач Мирослав Волков. По его словам, эта инициатива основана на надуманной проблеме, с которой большинство людей даже не сталкивается. Специалист пояснил, что любящие хозяева оставляют питомцев на улице лишь в крайних случаях, что становится причиной сильного стресса для животных.