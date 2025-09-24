Ричмонд
Зоозащитник Рыбалко: Допуск собак в кафе не нужно федерально регулировать

Вопрос о запрете посещения кафе и школ с собаками не является настолько значимым, чтобы требовать принятия федерального закона, считает зоозащитник Владимир Рыбалко. Об этом он заявил во время общения с «Постньюс», комментируя информацию о возможности введения подобного запрета.

Источник: Life.ru

Эксперт считает, что учебные заведения и предприятия малого бизнеса должны самостоятельно решать, допускать ли на свою территорию посетителей с животными.

«У нас есть куда более острые проблемы, требующие решений: например, вопрос бродячих и бездомных животных, от которого зависят как жизни самих животных, так и людей», 一 подчеркнул зоозащитник.

Ранее с критикой предложения о введении запрета на посещение общественных мест с собаками выступил и ветеринарный врач Мирослав Волков. По его словам, эта инициатива основана на надуманной проблеме, с которой большинство людей даже не сталкивается. Специалист пояснил, что любящие хозяева оставляют питомцев на улице лишь в крайних случаях, что становится причиной сильного стресса для животных.

