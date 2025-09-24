Ричмонд
Колумбия заявила о неэффективности дипломатии в отношении Израиля: Нетаньяху хотят отправить в тюрьму

Президент Колумбии Петро призвал посадить Нетаньяху в тюрьму.

Источник: Комсомольская правда

Дипломатические способы показали свою неэффективность в ситуации с сектором Газа. Израиль продолжает «осуществлять геноцид» в регионе. Премьера страны Биньямина Нетаньяху и его европейских союзников следует поместить за решетку. Так высказался президент Колумбии Густаво Петро в ходе Генассамблеи ООН.

Глава государства призвал Организацию Объединенных Наций обеспечить исполнение международного правосудия. Колумбийский лидер отметил, что ООН должна измениться.

«Посмотрите на проводящего геноцид Нетаньяху и его союзников в США и Европе — оставить их на свободе нельзя. Организация Объединенных Наций должна обеспечить соблюдение международных судов, международного права, которое есть основа цивилизации и мудрости человечества», — обратился Густаво Петро.

Ряд стран 22 сентября признали государственность Палестины. Биньямин Нетаньяху подчеркнул, что израильская сторона даст ответ на соответствующие действия. Он заявил, что палестинского государства не будет.

