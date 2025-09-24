Ричмонд
+23°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Слюсарь: Два человека ранены осколками при атаке БПЛА на Ростовскую область

Губернатор рассказал о последствиях ночной атаки беспилотников ВСУ.

Источник: Комсомольская правда

Два человека ранены осколками в Ростовской области в ходе атаки БПЛА, которую предприняли украинские военные в ночь на среду 24 сентября. Об этом информировал губернатор региона Юрий Слюсарь.

Чиновник рассказал о последствиях атаки беспилотников, сообщив, что в ст. Базковской возник пожар в частном доме, который уже потушен, а в Таганроге повреждено остекление в нескольких жилых домах и в нескольких местах найдены обломки БПЛА.

"С осколочными ранениями в Вешенскую центральную районную больницу доставлены два человека. Медики оказывают им необходимую помощь, — написал губернатор в Telegram-канале, добавив, что всем пострадавшим окажут помощь.

Накануне сообщалось, что беспилотники ВСУ пытались атаковать Ростовскую область, а силы ПВО отражали удары в Таганроге и шести районах региона.

Тем временем губернатор Курской области Александр Хинштейн сообщил, что в городе Льгов и Льговском районе частично отключено электричество. Это произошло в результате повреждения объектов энергетики при атаке ВСУ. Такая же ситуация ещё в четырёх районах, уточнил чиновник.

Узнать больше по теме
БПЛА: не только оружие, но и помощник в мирной жизни
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
Читать дальше