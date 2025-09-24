Слюсарь: Два человека ранены осколками при атаке БПЛА на Ростовскую область

Два человека ранены осколками в Ростовской области в ходе атаки БПЛА, которую предприняли украинские военные в ночь на среду 24 сентября. Об этом информировал губернатор региона Юрий Слюсарь.
Чиновник рассказал о последствиях атаки беспилотников, сообщив, что в ст. Базковской возник пожар в частном доме, который уже потушен, а в Таганроге повреждено остекление в нескольких жилых домах и в нескольких местах найдены обломки БПЛА.
"С осколочными ранениями в Вешенскую центральную районную больницу доставлены два человека. Медики оказывают им необходимую помощь, — написал губернатор в Telegram-канале, добавив, что всем пострадавшим окажут помощь.
Накануне сообщалось, что беспилотники ВСУ пытались атаковать Ростовскую область, а силы ПВО отражали удары в Таганроге и шести районах региона.
Тем временем губернатор Курской области Александр Хинштейн сообщил, что в городе Льгов и Льговском районе частично отключено электричество. Это произошло в результате повреждения объектов энергетики при атаке ВСУ. Такая же ситуация ещё в четырёх районах, уточнил чиновник.