Детскую поликлинику на 150 посещений в смену строят в Усть-Ордынске

В посёлке Усть-Ордынский продолжается активная реализация национального проекта «Продолжительная и активная жизнь», который включает строительство новой детской поликлиники на 150 посещений в смену. Финансирование проекта составляет 844,7 млн рублей, а завершение работ планируется в 2026 году. Здание поликлиники будет состоять из трех этажей и цоколя, и на данный момент на стройплощадке уже выполнен значительный объем работ по созданию герметичного контура. Об этом КП-Иркутск рассказали в Минздраве Приангарья.