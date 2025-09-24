Детскую поликлинику на 150 посещений в смену строят в Усть-Ордынске

В посёлке Усть-Ордынский продолжается активная реализация национального проекта «Продолжительная и активная жизнь», который включает строительство новой детской поликлиники на 150 посещений в смену. Финансирование проекта составляет 844,7 млн рублей, а завершение работ планируется в 2026 году. Здание поликлиники будет состоять из трех этажей и цоколя, и на данный момент на стройплощадке уже выполнен значительный объем работ по созданию герметичного контура. Об этом КП-Иркутск рассказали в Минздраве Приангарья.
— Строительство социальных объектов всегда находится на особом контроле от начала и до окончания работ. Возведение новых зданий для различных учреждений — залог развития любой территории, — сообщают власти Иркутской области.
Параллельно в школе № 2 посёлка Усть-Ордынский завершается масштабная реконструкция, включающая строительство нового здания и обновление существующего. Проект реализуется в рамках федерального проекта «Комплексное развитие сельских территорий», и его общий объем финансирования превышает 1,5 млрд рублей. Подрядная организация уже завершила ключевые этапы работ, и завершение всех мероприятий планируется в этом году.