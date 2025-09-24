В Госдуме хотят в два раза увеличить штраф за нарушение ПДД на самокатах

В Госдуму будет внесено предложение об увеличении штрафа за нарушение правил передвижения на электросамокатах с детьми в два раза, то есть до 10 тысяч рублей. С такой инициативой выступил депутат Игорь Антропенко.
Речь идёт о детях до семи лет. Сейчас Дума рассматривает законопроект, которым предусмотрен штраф за нарушение передвижения с детьми такого возраста на электросамокатах до пяти тысяч рублей. Антропенко считает, что такая сумма не остановит владельцев электросамокатов.
«Считаю целесообразным повышение штрафов для тех, кто перевозит детей до семи лет на своем электросамокате без детского кресла, хотя бы в два раза. Безопасность детей должна быть в приоритете», — сказал он РИА Новости.
Какие есть правила езды на электросамокате и как оказать первую помощь при травме, читайте здесь на KP.RU.
Тем временем более 1000 самокатчиков оштрафовали за нарушение ПДД в Петербурге.