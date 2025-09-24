Ричмонд
Посол РФ Степанов: Конфискация Ан-124 Канадой незаконна и является грабежом

Задержание и вероятная последующая конфискация российского самолета Ан-124 канадскими властями является «банальным грабежом». Об этом высказался посол Российской Федерации в Канаде Олег Степанов.

— Действия Оттавы в отношении Ан-124 компании «Волга-Днепр» незаконны. Задержание самолета и последующая попытка его конфисковать — банальный грабеж, — цитирует его ТАСС.

В настоящее время в Канаде проходит суд по данному делу, и владелец самолета оспаривает законность задержания борта, сообщил дипломат. По его словам, итоги судебного разбирательства покажут качество канадского правосудия и раскроют реальное отношение западных государств к праву собственности.

В июне 2023 года премьер-министр Канады Джастин Трюдо, прибывший в Киев с неанонсированным визитом, заявил о конфискации канадскими властями российского самолета Ан-124. Он планирует передать его Украине.

Советник-посланник посольства РФ Владимир Проскуряков в июне 2022 года заявил, что Канада дала понять: власти будут удерживать Ан-124 «Руслан» как минимум до окончания боевых действий на Украине.

