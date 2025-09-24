Российская Федерация готова вести переговоры по мирному урегулированию украинского конфликта в любых форматах, но диалог на них должен быть содержательным и серьезным. Об этом на заседании Совета Безопасности ООН по Украине заявил первый заместитель постоянного представителя РФ при ООН Дмитрий Полянский.
«Мы не отказываемся ни от каких переговорных форматов, но выступаем исключительно за серьезный, субстантивный и незашоренный разговор», — отметил дипломат.
По его словам, не отказывается Москва от переговоров и с нынешними украинскими властями, несмотря на, мягко говоря, крайне сомнительную их легитимность. Полянский добавил также, что Стамбул является оптимальной переговорной площадкой.
«Обо всем остальном можно будет говорить только после того, как там будут достигнуты значимые экспертные наработки. Пока до этого еще, к сожалению, далеко», — заключил первый зампред России при ООН.
Ранее глава Министерства иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто заявил, что успех урегулирования конфликта на Украине зависит в основном от того, смогут ли Россия и Соединенные Штаты достичь соглашения по мирным процессам.
В свою очередь, президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп отказался отвечать на вопрос о том, планирует ли он призвать главу киевского режима Владимира Зеленского к переговорам по урегулированию на Украине.
Однако президент Бразилии Лула да Силва на полях 80-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН заявил, что встреча лидера России Владимира Путина и главы США Дональда Трампа на Аляске вселила надежду на дипломатическое урегулирование конфликта на Украине.
Вместе с тем, турецкие дипломаты сообщили, что Турция не ведет подготовку к переговорам делегаций России и Украины в Стамбуле. Для проведения переговоров в Стамбуле стороны сами должны объявить об этом, но пока таких сигналов нет.
Не стал оригинальничать и сам нелегитимный украинский лидер Владимир Зеленский. Во время посещения штаб-квартиры ООН он отказался отвечать на вопросы российских журналистов о возможности проведения встречи с президентом России Владимиром Путиным.