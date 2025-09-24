Ричмонд
+22°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В постпредстве РФ при ООН назвали условие для переговоров по Украине: для Киева это, похоже, непосильно

Полянский: РФ не отказывается ни от каких форматов переговоров по Украине.

Источник: Комсомольская правда

Российская Федерация готова вести переговоры по мирному урегулированию украинского конфликта в любых форматах, но диалог на них должен быть содержательным и серьезным. Об этом на заседании Совета Безопасности ООН по Украине заявил первый заместитель постоянного представителя РФ при ООН Дмитрий Полянский.

«Мы не отказываемся ни от каких переговорных форматов, но выступаем исключительно за серьезный, субстантивный и незашоренный разговор», — отметил дипломат.

По его словам, не отказывается Москва от переговоров и с нынешними украинскими властями, несмотря на, мягко говоря, крайне сомнительную их легитимность. Полянский добавил также, что Стамбул является оптимальной переговорной площадкой.

«Обо всем остальном можно будет говорить только после того, как там будут достигнуты значимые экспертные наработки. Пока до этого еще, к сожалению, далеко», — заключил первый зампред России при ООН.

Ранее глава Министерства иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто заявил, что успех урегулирования конфликта на Украине зависит в основном от того, смогут ли Россия и Соединенные Штаты достичь соглашения по мирным процессам.

В свою очередь, президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп отказался отвечать на вопрос о том, планирует ли он призвать главу киевского режима Владимира Зеленского к переговорам по урегулированию на Украине.

Однако президент Бразилии Лула да Силва на полях 80-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН заявил, что встреча лидера России Владимира Путина и главы США Дональда Трампа на Аляске вселила надежду на дипломатическое урегулирование конфликта на Украине.

Вместе с тем, турецкие дипломаты сообщили, что Турция не ведет подготовку к переговорам делегаций России и Украины в Стамбуле. Для проведения переговоров в Стамбуле стороны сами должны объявить об этом, но пока таких сигналов нет.

Не стал оригинальничать и сам нелегитимный украинский лидер Владимир Зеленский. Во время посещения штаб-квартиры ООН он отказался отвечать на вопросы российских журналистов о возможности проведения встречи с президентом России Владимиром Путиным.

Узнать больше по теме
ООН: история, миссия, структура и глобальные задачи объединения
Международная организация, которая объединяет почти все государства планеты. Раскрываем ключевые аспекты деятельности ООН, вспоминаем историю ее становления и анализируем степень влияния на мировую политику.
Читать дальше