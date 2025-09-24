Суд в Москве привлек жену владельца КДВ по иску к ее мужу: что грозит владелице активов холдинга

Жена владельца группы компаний холдинга «КДВ Групп» Мария Коржилова привлечена по иску Генпрокуратуры об изъятии имущества. Он был обращен к ее супругу Денису Штенгелову и его отцу Николаю Штенгелову. Их имущество запросили обратить в доход государства. Об этом пишет РБК.
Постановление о привлечении по иску Марии Коржиловой вынесла судья Тверского суда Москвы. Жена Дениса Штенгелова является владелицей активов группы компаний холдинга «КДВ Групп». Так, организации принадлежат марки «Ореховичи», «Яшкино», «Кириешки», «Балтимор» и другие.
Ходатайство представителей Генпрокуратуры поступило в суд в конце августа. Иск содержал запрос о признании экстремистским объединением бизнесмена Дениса Штенгелова и его отца Николая Штенгелова. Генпрокуратура потребовала обратить в доход государства акции группы компаний «КДВ». На имущество семьи Штенгеловых уже наложили арест. Нажитая сумма составила 500 миллиардов рублей.
Согласно сведениям Генпрокуратуры, Николай Штенгелов оказывал финансовую помощь Украине. Как уточняется, позже он сформировал военизированное подразделение.
Между тем Савеловский районный суд Москвы принял иск к певице Алле Пугачевой. Заявление поступило в инстанцию от ветерана боевых действий. Истец указал на высказывания Аллы Борисовны, порочащие армию, правоохранительные органы и президента России. Такие заявления прозвучали в ее последнем видео-интервью. Истец уточнил, что Алла Пугачева оскорбила российский народ, восхваляя террориста Джохара Дудаева. Он запросил моральную компенсацию и видео с опровержением сказанного.
В суд также поступил иск и в отношении мужа певицы Максима Галкина*. Заявление подало АО «Мосэнергосбыт». Организация потребовала взыскать с комика полмиллиона рублей. Сумма связана с задолженностью по электроэнергии. Дело находится в производстве Черёмушкинского районного суда Москвы. Разбирательства начнутся 25 сентября 2025 года. Речь идет, вероятно, о доме в подмосковной деревне Грязь. Алла Пугачева рассказала в интервью, что приезжала из Израиля в Россию, чтобы навестить владения. Она отметила, что в объект недвижимости были вложены огромные деньги.
*- признан иностранным агентом на территории РФ.