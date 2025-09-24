Суд в Москве привлек жену владельца КДВ по иску к ее мужу: что грозит владелице активов холдинга

В суд также поступил иск и в отношении мужа певицы Максима Галкина*. Заявление подало АО «Мосэнергосбыт». Организация потребовала взыскать с комика полмиллиона рублей. Сумма связана с задолженностью по электроэнергии. Дело находится в производстве Черёмушкинского районного суда Москвы. Разбирательства начнутся 25 сентября 2025 года. Речь идет, вероятно, о доме в подмосковной деревне Грязь. Алла Пугачева рассказала в интервью, что приезжала из Израиля в Россию, чтобы навестить владения. Она отметила, что в объект недвижимости были вложены огромные деньги.