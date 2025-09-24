Врач назвал проверенные способы, как защититься от осенних простуд

Не секрет, что после прогулки под дождем или нахождения на сквозняке осенью можно легко простудиться. Врач-аллерголог и иммунолог Владимир Болибок рассказал KP.RU, почему так происходит и как защитить организм.
— У людей с хроническим фарингитом или хроническим тонзиллитом микробы в носоглотке находятся постоянно, вот и получается, что ветерок — сквозняк, спазм возник, нарушение кровообращения, а микробам только этого и надо, чтобы заболевание вышло в острую фазу. Они начинают бурно размножаться, а иммунная система за ними не успевает, — пояснил специалист.
Болибок добавил, что закаливание может помочь укрепить защиту организма. Короткое обливанье прохладной водой после теплого душа стимулирует иммунную систему, но важно не доводить себя до дрожи и сильного переохлаждения, чтобы не угнетать защитные функции организма.
— Баня и сауна — это и есть отработанная процедура закаливания. Приятный температурный стресс, который еще и настроение поднимает, — отметил врач.
Здесь ключевую роль играет систематичность и постепенное привыкание. Начинать стоит с нижних полок бани или сауны и постепенно переходить к верхним.