Врач назвал проверенные способы, как защититься от осенних простуд

— У людей с хроническим фарингитом или хроническим тонзиллитом микробы в носоглотке находятся постоянно, вот и получается, что ветерок — сквозняк, спазм возник, нарушение кровообращения, а микробам только этого и надо, чтобы заболевание вышло в острую фазу. Они начинают бурно размножаться, а иммунная система за ними не успевает, — пояснил специалист.