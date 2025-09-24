Ричмонд
+22°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Врач назвал проверенные способы, как защититься от осенних простуд

Иммунолог Болибок: Закаливание в бане и сауне поможет избежать простуд осенью.

Источник: Комсомольская правда

Не секрет, что после прогулки под дождем или нахождения на сквозняке осенью можно легко простудиться. Врач-аллерголог и иммунолог Владимир Болибок рассказал KP.RU, почему так происходит и как защитить организм.

— У людей с хроническим фарингитом или хроническим тонзиллитом микробы в носоглотке находятся постоянно, вот и получается, что ветерок — сквозняк, спазм возник, нарушение кровообращения, а микробам только этого и надо, чтобы заболевание вышло в острую фазу. Они начинают бурно размножаться, а иммунная система за ними не успевает, — пояснил специалист.

Болибок добавил, что закаливание может помочь укрепить защиту организма. Короткое обливанье прохладной водой после теплого душа стимулирует иммунную систему, но важно не доводить себя до дрожи и сильного переохлаждения, чтобы не угнетать защитные функции организма.

— Баня и сауна — это и есть отработанная процедура закаливания. Приятный температурный стресс, который еще и настроение поднимает, — отметил врач.

Здесь ключевую роль играет систематичность и постепенное привыкание. Начинать стоит с нижних полок бани или сауны и постепенно переходить к верхним.