Парный рейс Сочи — Челябинск опаздывает как минимум на 12 часов

Это следует из информации на онлайн-табло международного аэропорта имени Игоря Курчатова.
«Сочи → Челябинск. Номер рейса: СУ 2952. По расписанию: 01:00 24 сентября. Расчетное время: 12:35», — говорится в расписании.
В обратном направлении задерживается рейс СУ 2953: он должен был вылететь в 02:00 среды, сейчас расчетное время — 14:00.
Кроме того, на прилет опаздывает рейс ИН 2258 из Казани: его ждали в 20:55 23 сентября, будет в 08:50 24-го. В обратном направлении — ИН 2257: вместо 07:55 вылетит в 09:55.
Парный рейс СУ 1092/1093 Челябинск — Москва и рейс WZ 1226 из Еревана отменены.