В Красноярске сократят количество рейсов на дачных маршрутах

Добраться до садовых обществ по-прежнему можно будет на пяти маршрутах: № 18, 18С, 40, 40А и 40С. Однако автобусы будут начинать работу позже и завершать ее раньше. Например, на маршруте № 40А отменяется вечерний рейс, а на маршруте № 40С — дневной.