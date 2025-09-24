Ричмонд
В Красноярске сократят количество рейсов на дачных маршрутах

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. С 1 октября в Красноярске изменится расписание автобусов, следующих до дачных участков. Количество рейсов уменьшат в связи с завершением сезона и снижением пассажиропотока.

Источник: НИА Красноярск

Добраться до садовых обществ по-прежнему можно будет на пяти маршрутах: № 18, 18С, 40, 40А и 40С. Однако автобусы будут начинать работу позже и завершать ее раньше. Например, на маршруте № 40А отменяется вечерний рейс, а на маршруте № 40С — дневной.

Корректировка расписания проводится ежегодно в два этапа — в конце сентября и середине октября. Дачные маршруты в краевом центре работают с мая по октябрь и обеспечивают проезд садоводов из разных районов города, включая Кузнецовское плато, автовокзал «Восточный», Верхние Черёмушки и улицу Московскую.

Актуальное расписание размещено в салонах автобусов, на конечных остановках, а также доступно по телефону Центральной диспетчерской службы: 256−84−00 и на сайте организации.