Сийярто: Требование Трампа к Европе отказаться от нефти из РФ — нереалистично

Требование президента Соединенных Штатов Дональда Трампа к Европе отказаться от российских нефти и газа нереалистично. Об этом высказался министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто.

23 сентября Трамп, выступая на Генассамблее ООН, объявил о готовности Штатов ввести жесткие пошлины для давления на Российскую Федерацию, однако потребовал соразмерных мер от европейских стран. Он также призвал прекратить европейский импорт энергоносителей из России.

— Для венгров это нереалистично. Но не по политическим или идеологическим причинам, а из-за физической реальности: без российских энергоносителей мы не сможем обеспечить страну должным образом, — прокомментировал глава МИД Венгрии РИА Новости заявление американского лидера.

Власти США не будут вводить новые санкции в отношении РФ, пока европейские страны покупают большие объемы российской нефти и газа. Об этом 23 сентября сообщил американский госсекретарь Марко Рубио.

По его словам, Дональд Трамп знает, что есть вариант, при котором ему придется наложить дополнительные издержки против России.

