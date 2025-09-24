На СВО героически погиб боец из Омской области

«Очередная трагическая весть пришла в наш район. При выполнении боевых задач в ходе специальной военной операции героически погиб Александр Шкуренко. Наш земляк служил стрелком мотострелкового батальона. За проявленные в боях мужество и смелось, отвагу и самоотверженность, рядовой Шкуренко награжден орденом Мужества и медалью “За отвагу”. Защитник Отечества погиб 29 апреля 2025 года. Александр был человеком чести, добрым, отзывчивым и выдержанным. Это невосполнимая потеря и большая утрата для родителей, родственников, близких. Вечная память и слава нашему Герою!», — говорится в некрологе администрации.