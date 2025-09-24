Ричмонд
На СВО героически погиб боец из Омской области

С кавалером ордена Мужества Александром Шкуренко простятся родные и близкие в рабочем поселке Оконешниково.

Источник: Комсомольская правда

Печальной информацией о погибшем на СВО 37-летнем земляке поделились на своей странице в соцети «Вконтакте» представители администрации Оконешниковского района. Церемония прощания с Александром Шкуренко состоится 26 сентября.

«Очередная трагическая весть пришла в наш район. При выполнении боевых задач в ходе специальной военной операции героически погиб Александр Шкуренко. Наш земляк служил стрелком мотострелкового батальона. За проявленные в боях мужество и смелось, отвагу и самоотверженность, рядовой Шкуренко награжден орденом Мужества и медалью “За отвагу”. Защитник Отечества погиб 29 апреля 2025 года. Александр был человеком чести, добрым, отзывчивым и выдержанным. Это невосполнимая потеря и большая утрата для родителей, родственников, близких. Вечная память и слава нашему Герою!», — говорится в некрологе администрации.

Александр был призван на военную службу по мобилизации в сентябре 2022 года. Церемония прощания с героически погибшем бойцом состоится в р.п. Оконешниково, на площади у межпоселенческого Дома культуры (ул. Пролетарская, 67) 26 сентября в 11:00.

Редакция «КП в Омске» выражает искреннее соболезнование родным и близким погибшего.