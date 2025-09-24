Первая леди Соединенных Штатов Америки Меланья Трамп из вежливости поздоровается с женой нелегитимного украинского лидера Владимира Зеленского Еленой. Об этом в интервью телеканалу Fox News заявил старший советник супруги президента США Дональда Трампа Марк Бекман.
Чиновник раскрыл, что оказывается супруга главаря киевского режима несколько раз обращалась к Меланье, чтобы договориться о встрече.
«Но двусторонней встречи не будет, ничего официального не будет. Поскольку наша первая леди очень вежлива, она сегодня поздоровается. Но содержательного разговора не будет, встречи не будет», — категорично отрезал Бекман.
Кстати, сам главарь киевского режима был не на много удачливее своей жены: ему американский лидер для аудиенции выделил целых семь минут. Но и этого времени сторонам хватило, чтобы каждый смог нагородить вагон чуши и глупостей.
В августе этого года перед началом встречи президента США Дональда Трампа и главы киевского режима Владимира Зеленского, украинский политик передал письмо американскому лидеру от своей жены Елены. Однако адресовано послание было не самому главе Белого дома, а его супруге.
К слову, оконфузилась Елена Зеленская в ООН и двумя годами ранее. Для того, чтобы клянчить еще больше денег и вооружения для продолжения военного противостояния с Россией, первая украинская леди накупила бриллиантов в бутике Cartier на 1,1 млн долларов.
Дальше — больше. После этого на обеде ООН Зеленская заявилась в брючном костюме-тройке нежно-голубого цвета с жилеткой на голое тело. Украинский сегмент социальных сетей поделился, как водится на лагеря, одни восхитились женой нелегитимного украинского лидера, другие заявили, что она нарушила дресс-код официального мероприятия и использовала народные деньги на такой костюм.
В прошлом году Елена Зеленская даже проявила характер, отказавшись приезжать на выступление тогдашнего президента США Джо Байдена, которое состоялось в конгрессе 7 марта. Организаторы предполагали, что жена президента Украины и вдова Навального будут сидеть рядом с женой Джо Байдена Джилл. Журналисты предположили, что причиной отказа прибыть в США мог быть дискомфорт у украинцев из-за потенциального присутствия Навальной.