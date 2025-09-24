Гороскоп для всех знаков зодиака на 24 сентября

Весы могут начать день с надеждой продолжить незаконченный разговор, но это вряд ли получится из-за новых обстоятельств. Звезды советуют сделать паузу в переговорах на несколько дней, так как сейчас не самое подходящее время для обмена мнениями. Также стоит быть осторожными в текущих делах и сделках.