Ученые России создали первую универсальную вакцину против двух инфекций животных

Как отметили в пресс-службе, вакцина успешно прошла стадию опытно-контрольных испытаний и готовится к регистрации в Министерстве сельского хозяйства России. Разработкам выдан приоритет на получение патента на изобретение в РФ, а новый штамм Salmonella enteritidis R-6 ecp-schomo был передан на временное хранение во Всероссийскую коллекцию микроорганизмов Института биохимии и физиологии микроорганизмов имени академика Г. К. Скрябина под номером BKMB-3828D".