Названа самая распространённая в мире инфекция, грозящая бесплодием

Хламидиоз является наиболее распространённым инфекционным заболеванием в мире. Об этом заявил врач и телеведущий Александр Мясников, выступая в эфире передачи «О самом главном» на телеканале «Россия 1».

Источник: Life.ru

«Это (хламидиоз. — Прим. Life.ru) самая распространённая в мире инфекционная болезнь. Миллионы людей. Это самая основная причина бесплодия и воспалений органов малого таза», — заявил врач.

Как подчеркнул Мясников, хламидиоз также провоцирует нарушение работы сосудов и приводит к болезням сердца и пневмонии. Опасность данного заболевания состоит в том, что оно обычно протекает бессимптомно. Для своевременного обнаружения хламидиоза необходимо регулярно проверяться у врача.

Ранее Александр Мясников заявил, что каждая новая мутация коронавируса оказывается слабее предыдущей, однако распространяется быстрее. По его словам, ковид уже давно превратился в обычное ОРЗ, чему способствовало развитие коллективного иммунитета.

Больше новостей о медицине, здоровье и долголетии — читайте в разделе «Здоровье» на Life.ru.