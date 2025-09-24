Названа самая распространённая в мире инфекция, грозящая бесплодием

Как подчеркнул Мясников, хламидиоз также провоцирует нарушение работы сосудов и приводит к болезням сердца и пневмонии. Опасность данного заболевания состоит в том, что оно обычно протекает бессимптомно. Для своевременного обнаружения хламидиоза необходимо регулярно проверяться у врача.