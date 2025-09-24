Движение по улице Лыткина в Иркутске ограничат

В связи с проведением ремонтных работ на тепловой сети будет ограничено движение транспорта по улице Лыткина. Это произойдет с 09:00 25 сентября до 17:00 05 октября 2025 года в районе дома № 73/2. Об этом КП-Иркутск рассказал оператор тепловых сетей.