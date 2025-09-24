Ричмонд
Движение по улице Лыткина в Иркутске ограничат

Ограничение пройдет с 25 сентября до 05 октября.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

В связи с проведением ремонтных работ на тепловой сети будет ограничено движение транспорта по улице Лыткина. Это произойдет с 09:00 25 сентября до 17:00 05 октября 2025 года в районе дома № 73/2. Об этом КП-Иркутск рассказал оператор тепловых сетей.

— Для ремонта тепловой сети потребовалось ограничить движение транспорта по улице Лыткина, — сообщает оператор. — Просим проявить понимание и быть внимательными на дорогах.

Сотрудники приносят извинения за временные неудобства и просят автомобилистов заранее планировать свои маршруты.