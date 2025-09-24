Врач Абельян призвал отказаться от уничтожающей пользу кофе популярной добавки

Врач-кардиолог Хосе Абельян призвал отказаться от употребления кофе с молоком, потому что эта популярная добавка уничтожает его пользу.
— Кофе — это не только кофеин. Он также содержит антиоксиданты и фенольные соединения, полезные для здоровья. Благодаря этим веществам снижается риск развития заболеваний сердца, — пояснил он в беседе с изданием El Español.
Но всего одна капля молока в напитке значительно снижает усвоение антиоксидантов и фенольных соединений. К тому же насыщенные жиры, которые содержатся в молоке, увеличивают риск возникновения патологий сердечно-сосудистой системы, предупредил Абельян.
Также кардиолог призвал избегать чрезмерного количества сахара, содержащегося в различных сиропах, которые многие добавляют в кофе, передает Lenta.ru.
Утром человек просыпается обезвоженным, поэтому перед употреблением кофе нужно выпить стакан обычной воды. Кроме того, не рекомендуется добавлять в бодрящий напиток молоко и сахар. Об этом сообщил врач-эндокринолог Франсиско Росеро.