Ранее депутат Верховной рады Анна Скороход заявила, что западные союзники Украины считают, что воевать должна молодёжь, так как люди в возрасте не могут эффективно участвовать в боевых действиях. Политик добавила, что пыталась объяснить иностранным союзникам позицию украинских властей, но воспринимать это они «не хотят». Позиция Запада заключается в том, что участвовать в боевых действиях должны молодые украинцы, поскольку люди в возрасте не могут быть в достаточной мере эффективными.