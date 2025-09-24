Ричмонд
Кондратьев назвал три варианта, откуда ВСУ запустили БПЛА по регионам РФ

Специалист отметил, что украинские военные могли запустить беспилотники не только с территории Украины, но и из РФ.

Источник: Аргументы и факты

Атаковавшие ночью и днем 23 сентября беспилотники ВСУ могли быть запущены с украинской территории, сообщил в беседе с aif.ru основатель учебного центра беспилотной авиации, член-корреспондент Российской инженерной академии Максим Кондратьев.

Напомним, в ночь на 23 сентября средства противовоздушной обороны уничтожили 69 беспилотников на территории РФ.

Еще 58 дронов были поражены утром и днем во вторник. Беспилотники были сбиты в Белгородской, Калужской, Рязанской, Тульской, Самарской и других областях.

«Беспилотники могли запустить с территории Украины или России. Однако возможен и третий сценарий. Часть беспилотных комплексов вылетела с украинской территории, а другая часть БПЛА взлетела из-под самого носа уже в РФ. Вероятно, комплектующие завозились на территорию РФ в течение длительного времени, сформировались подпольные цеха, где производилась сборка, и удары могли наноситься из-под самого носа», — отметил эксперт.

Ранее Кондратьев ответил, как ВСУ использовали воздушные шары при атаке на РФ.

