Кондратьев назвал три варианта, откуда ВСУ запустили БПЛА по регионам РФ

Атаковавшие ночью и днем 23 сентября беспилотники ВСУ могли быть запущены с украинской территории, сообщил в беседе с aif.ru основатель учебного центра беспилотной авиации, член-корреспондент Российской инженерной академии Максим Кондратьев.
Напомним, в ночь на 23 сентября средства противовоздушной обороны уничтожили 69 беспилотников на территории РФ.
Еще 58 дронов были поражены утром и днем во вторник. Беспилотники были сбиты в Белгородской, Калужской, Рязанской, Тульской, Самарской и других областях.
«Беспилотники могли запустить с территории Украины или России. Однако возможен и третий сценарий. Часть беспилотных комплексов вылетела с украинской территории, а другая часть БПЛА взлетела из-под самого носа уже в РФ. Вероятно, комплектующие завозились на территорию РФ в течение длительного времени, сформировались подпольные цеха, где производилась сборка, и удары могли наноситься из-под самого носа», — отметил эксперт.
