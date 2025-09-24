Некоторые онлайн-товары в России могут обложить «невозвратным тарифом»: как это будет работать

Категория «невозвратных товаров» может появиться в России. В Минэкономразвития планируют рассмотреть этот вопрос до конца 2025 года. Так, предлагается внедрить «невозвратный тариф» в отношении некоторых товаров в области онлайн-торговли для защиты прав предпринимателей. Система будет аналогичной продаже авиабилетов. Это позволит обезопасить бизнес от злоупотребления со стороны покупателей. Такое пояснение дал министр экономического развития России Максим Решетников в ходе заседания в Совете Федерации.
Он уточнил, что предприниматели страдают от недобросовестных конкурентов и потребителей. Пользователи заказывают большие партии товаров и возвращают обратно. Например, такая схема часто используется перед праздниками. Если товар можно вернуть, его выкупают, используют, а затем отсылают обратно продавцу.
По словам министра, сейчас этот процесс никак не контролируется. Предпринимателям приходится завышать цены на товары.
«Может быть, по каким-то группам товаров нам можно сделать какой-то предпринимательский запрос на невозвратный, например, тариф. В авиабилетах же такое есть. Мне кажется, это вопросы, которые надо серьезно обсуждать, если это поспособствует снижению цен на отечественную продукцию», — добавил Максим Решетников.
Он подчеркнул, что к проблеме стоит подойти с полной ответственностью. Министр допустил, что вопрос может быть рассмотрен до конца года. Это, по его мнению, было бы существенной поддержкой для бизнеса перед новогодними праздниками.
В Госдуме тем временем занялись вопросом посещения общественных мест с питомцами. Депутаты предложили запретить ходить с собаками в магазины, заведения питания, в медицинские и образовательные организации.
На сегодняшний день в стране существует запрет на принудительную высадку из общественного транспорта детей, не достигших 16 лет, а также инвалидов I группы. Депутаты предложили расширить этот список. Они намерены включить в перечень пенсионеров старше 75 лет. Такая законодательная защита могла бы действовать, в том числе, и на другие категории социально уязвимых граждан РФ, сообщили в Госдуме.