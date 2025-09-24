Некоторые онлайн-товары в России могут обложить «невозвратным тарифом»: как это будет работать

На сегодняшний день в стране существует запрет на принудительную высадку из общественного транспорта детей, не достигших 16 лет, а также инвалидов I группы. Депутаты предложили расширить этот список. Они намерены включить в перечень пенсионеров старше 75 лет. Такая законодательная защита могла бы действовать, в том числе, и на другие категории социально уязвимых граждан РФ, сообщили в Госдуме.