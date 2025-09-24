В Красноярском крае разрешили охоту на бакланов

Правительство Красноярского края утвердило нормы добычи большого баклана, которого называют «пернатым браконьером» за активное истребление рыбы. Соответствующее постановление уже подписано.
Как пояснили в пресс-службе регионального правительства, федеральное законодательство относит эту птицу к охотничьим ресурсам. В новом документе установлены нормы допустимой добычи и суточной пропускной способности угодий.
Необходимость такого решения связана с резким ростом популяции бакланов в регионе. Если раньше они появлялись только во время перелетов, то сейчас в крае, по данным Минприроды, обитает уже более 23 тысяч этих птиц, образующих целые колонии.
Как отмечают экологи, численность баклана напрямую зависит от обилия рыбы, которую он массово истребляет, за что и получил неофициальное прозвище «пернатый браконьер».
Ранее мы писали о том, чем опасны утки. Их поголовье в Красноярске активно растет.