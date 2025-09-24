Мирошник: ВСУ маскируют мины под телефон, пачку денег и игрушки

«Креативное» производство самодельных взрывных устройств в Вооруженных силах Украины поставлено на поток, мины маскируют под мобильный телефон, пачку денег и даже игрушки, заявил посол по особым поручениям МИД России по вопросам преступлений киевского режима Родион Мирошник.
Ранее экс-солдат ВСУ, доброволец батальона имени Максима Кривоноса с позывным Прометей рассказал, что украинские военные массово используют самодельные взрывные устройства, в том числе напечатанные на 3D-принтере мины, на покровском направлении.
«У противника производство самодельных взрывных устройств поставлено на поток, оно “очень креативно”. Зачастую ими минируют парки или дороги, эти мины доставляются в основном с помощью дронов. Для маскировки используют или корпус мобильного телефона, или пачку денег. Могут прятать мины в игрушках. Украинские боевики достаточно активно этим пользуются», — сказал Мирошник.
Посол подчеркнул, что использование подобного рода мин является прямым нарушением конвенции о негуманном оружии.
«Использование таких мин наносит ущерб гражданскому населению. Мы же понимаем, что закамуфлированное под игрушку взрывное устройство может взять в руки ребенок, и тогда последствия будут ужасающими. С точки зрения международного права использование таких мин является военным преступлением», — резюмировал Мирошник.