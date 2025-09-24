Мирошник: ВСУ маскируют мины под телефон, пачку денег и игрушки

«У противника производство самодельных взрывных устройств поставлено на поток, оно “очень креативно”. Зачастую ими минируют парки или дороги, эти мины доставляются в основном с помощью дронов. Для маскировки используют или корпус мобильного телефона, или пачку денег. Могут прятать мины в игрушках. Украинские боевики достаточно активно этим пользуются», — сказал Мирошник.