Мотоэксперт Иванов: новички мотоциклисты часто переоценивают себя

Новички-мотоциклисты в силу нехватки опыта допускают ряд ошибок, которые могут привести к негативным последствиям. Аварии с их участием происходит чаще всего из-за того, что байкер недооценивает дорожную обстановку. Подробнее об ошибках начинающих рассказал руководитель объединения «Мотороссия», мотоциклист Андрей Иванов (прозвище — Проректор).
«Основная ошибка новичков — переоценивать себя, технику или дорожную обстановку. Если у мотоциклиста еще не хватает навыков, то он, например, может выбрать достаточно крупную по габаритам или мощную по двигателю технику. В итоге человек может попасть в аварию, подвергнув опасности себя и окружающих», — сказал Иванов.
Он добавил, что новички после мотошколы чаще всего выбирают 400- или 600-кубовые мотоциклы.
«В мотошколах обучение проводится на технике до 200 кубов, а на права можно сдавать на мотоциклах до 150 кубов. Если говорить об аварийности с участием новичков на дорогах общего пользования, то зачастую начинающие переоценивают дорожную обстановку. Они не до конца понимают, что произойдет через 2−3−5 секунд. А когда уже наездил 10−20 тысяч километров, можешь спокойно прогнозировать, кто куда повернет, и не будет никаких неожиданностей», — пояснил Проректор.
Собеседник aif.ru также обратил внимание, что многие неправильно подбирают эпикировку для поездок на мотоцикле.
«Очень важно выбирать экипировку в соответствии с теми условиями, в которых вы будете передвигаться. То есть все ваши суставы должны быть закрыты, а на голове должен быть обязательно шлем», — сказал Иванов.
Ранее президент России Владимир Путин поделился историей, как однажды мотоцикл почти травмировал его, вылетев «козлом» вверх. По словам главы государства, он в последний момент успел увернуться от падающего на него мотоцикла.