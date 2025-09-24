Мотоэксперт Иванов: новички мотоциклисты часто переоценивают себя

«В мотошколах обучение проводится на технике до 200 кубов, а на права можно сдавать на мотоциклах до 150 кубов. Если говорить об аварийности с участием новичков на дорогах общего пользования, то зачастую начинающие переоценивают дорожную обстановку. Они не до конца понимают, что произойдет через 2−3−5 секунд. А когда уже наездил 10−20 тысяч километров, можешь спокойно прогнозировать, кто куда повернет, и не будет никаких неожиданностей», — пояснил Проректор.