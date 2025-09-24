Сыры дешевеют, а жизнь дорожает: инфляция в Приангарье рвется вверх

В августе 2025 года цены на продукты в Иркутской области практически не изменились по сравнению с июлем, но годовой рост стоимости товаров ускорился до 8,5%. Об этом сообщил управляющий Отделением Иркутск Банка России Игорь Коржук, комментируя ситуацию на рынке, пишет ИА IrkutskMedia.
По словам эксперта, уже четвертый месяц подряд снижаются цены на твердые, полутвердые и мягкие сыры. Региональные производители увеличили выпуск продукции, что позволило проводить распродажи накопленных запасов. Тем не менее, по итогам года стоимость сыра выросла примерно на 20%.
Снижение цен также наблюдалось на помидоры, огурцы, перцы и другие овощи из «борщевого набора» благодаря поступлению нового урожая от российских аграриев. Подешевели виноград, лимоны и груши на фоне укрепления рубля, но за год фрукты и овощи подорожали на 11%.
Сахар продолжает дешеветь — снижение связано с высоким урожаем сахарной свёклы предыдущих лет и ограничениями на экспорт. За год цены на него упали на 1,8%.
В пресс-службе Отделения Иркутск Банка России отметили, что несмотря на снижение годовой инфляции в стране, общий рост цен остается выше целевого уровня. Банк России намерен сохранять жесткую денежно-кредитную политику, чтобы вернуть инфляцию к 4% в 2026 году.
Ранее агентством сообщалось, что в Иркутской области в июле снизились цены на продовольственные товары. Так, например, в связи с сезонностью подешевели огурцы (на 30%), помидоры (на 22%), виноград (на 10%) и бананы (на 3%). Также значительно снизились цены на яйца (на 9%), на мясо индейки и мороженые или охлажденные куры (на 1−2%).