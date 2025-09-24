Сыры дешевеют, а жизнь дорожает: инфляция в Приангарье рвется вверх

Ранее агентством сообщалось, что в Иркутской области в июле снизились цены на продовольственные товары. Так, например, в связи с сезонностью подешевели огурцы (на 30%), помидоры (на 22%), виноград (на 10%) и бананы (на 3%). Также значительно снизились цены на яйца (на 9%), на мясо индейки и мороженые или охлажденные куры (на 1−2%).