Спасатели МЧС ищут двух пропавших мужчин в лесах Хабаровского края

В Хабаровском крае продолжаются масштабные поисковые операции по розыску двух пенсионеров, пропавших в лесных массивах. Спасатели МЧС России работают одновременно в двух районах региона. Подробнее — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск.
В Амурском районе возле станции Джармен ищут 73-летнего мужчину, который отправился в лес за дикоросами и не вернулся. К поискам подключились спасатели и сотрудник полиции. На данный момент они уже обследовали 11 квадратных километров леса, но пока безрезультатно.
В Комсомольском районе возобновлены поиски 65-летнего мужчины, пропавшего в районе реки Гур в 30 километрах от поселка Кенай. В операции участвуют спасатели МЧС, полиция и волонтеры. За последние сутки они осмотрели пять квадратных километров территории, но пока не нашли следов пропавшего.
МЧС России напоминает основные правила безопасности при походе в лес: обязательно сообщайте родным, куда идете и когда планируете вернуться, надевайте яркую одежду, чтобы быть заметным, берите с собой воду, еду, спички, нож, свисток и необходимые лекарства, полностью заряжайте мобильный телефон перед выходом, старайтесь не ходить в лес в одиночку и заранее узнавайте прогноз погоды.
Поисковые работы продолжаются с привлечением всех доступных сил и средств.