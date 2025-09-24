Спасатели МЧС ищут двух пропавших мужчин в лесах Хабаровского края

В Амурском районе возле станции Джармен ищут 73-летнего мужчину, который отправился в лес за дикоросами и не вернулся. К поискам подключились спасатели и сотрудник полиции. На данный момент они уже обследовали 11 квадратных километров леса, но пока безрезультатно.

В Комсомольском районе возобновлены поиски 65-летнего мужчины, пропавшего в районе реки Гур в 30 километрах от поселка Кенай. В операции участвуют спасатели МЧС, полиция и волонтеры. За последние сутки они осмотрели пять квадратных километров территории, но пока не нашли следов пропавшего.