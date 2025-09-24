Синоптики рассказали, какими будут последние выходные сентября в Приморье

Во Владивостоке субботний день будет по-настоящему теплым: утром и ночью воздух прогреется до +13…+15 градусов, а днем — до +21…+25 градусов. В воскресенье облака закроют небо, но осадки маловероятны. Температура ночью немного повысится, а днем станет прохладнее по сравнению с предыдущим днем.