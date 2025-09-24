Ричмонд
Синоптики рассказали, какими будут последние выходные сентября в Приморье

ВЛАДИВОСТОК, 24 сентября, ФедералПресс. Последние выходные сентября в Приморье пройдут без погодных потрясений. Суббота порадует теплой и солнечной погодой, а в воскресенье возможна облачность, но серьезных осадков не ожидается.

Источник: Mail.ru

«Прогноз на 27 и 28 сентября обещает стабильную и комфортную погоду для жителей Приморского края», — сообщили в Примгидромете.

В субботу регион окажется под влиянием гребня антициклона, смещающегося со стороны Японского моря. Небо будет почти ясным, ночные температуры составят от +5 до +10 градусов, а на южном побережье — от +11 до +16 градусов. Днем воздух прогреется до +21…+27 градусов, создавая ощущение летнего тепла.

В воскресенье ситуация изменится под воздействием фронтального раздела циклона с Охотского моря. Плотная облачность накроет край, однако существенных осадков синоптики не прогнозируют. Температура в ночные часы останется на уровне субботней, а дневная снизится на 1−3 градуса.

Во Владивостоке субботний день будет по-настоящему теплым: утром и ночью воздух прогреется до +13…+15 градусов, а днем — до +21…+25 градусов. В воскресенье облака закроют небо, но осадки маловероятны. Температура ночью немного повысится, а днем станет прохладнее по сравнению с предыдущим днем.

Напомним, ранее главный синоптики Приморья рассказал, стоит ли Приморью ждать тайфунов осенью.

Фото: ФедералПресс / Ксения Кобалия.