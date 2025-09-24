Матвийчук не исключил удара по порту «Измаил» в Одессе за теракт в Форосе

В ответ на удар ВСУ по ялтинскому поселку Форос в Крыму, ВС РФ могут поразить еще ряд объектов украинской военной инфраструктуры, сказал aif.ru военный эксперт, полковник в отставке Анатолий Матвийчук.
Напомним, в Минобороны РФ заявили о нанесении группового удара по противнику за теракт на крымском полуострове. В частности, в Одесской области был поражен аэродром «Школьный», откуда на Форос запускали беспилотники. Также ВС РФ ударили по месту временной дисклокации специального подразделения ВСУ «Призраки», причастного к атаке на крымский поселок. Кроме того, был нанесен удар по цехам предприятия «Мотор Сич», в которых велась сборка БПЛА.
«За теракт ВСУ наша армия может еще атаковать прибрежную военную инфраструктуру в Одесской области, например, порт “Измаил” на реке Дунай, а также аэродромы базирования авиации и складирования боеприпасов», — отметил Матвийчук.
Очередной удар может быть нанесен и по предприятию «Мотор Сич», добавил собеседник издания.
«Думаю, это будет перманентная операция по выбиванию всех военных активов Украины», — подытожил Матвийчук.
Ранее экс-депутат Верховной рады Олег Царев объяснил aif.ru, почему украинская армия нанесла удар по санаторию «Форос».