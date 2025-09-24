«Вас слишком много»: омским кадровикам предлагают невысокую зарплату

В Омской области остается высокой конкуренция за работу среди специалистов кадровых служб. В данный момент на одну вакансию в регионе приходится 8,8 резюме потенциальных кандидатов, отмечают аналитики российской платформы hh.ru.
«Омская область вошла в топ-25 российских регионов по уровню спроса на рекрутеров, здесь открыто 1% от всех подобных вакансий в стране. При этом конкуренция между специалистами по поиску персонала достаточно высока: в данный момент на одну вакансию в Омской области приходится 8,8 резюме потенциальных кандидатов, что выше комфортных для рынка труда значений», — говорится в сообщении пресс-службы компании интернет-рекрутмента.
Причиной подобного «разногласия» аналитики считают высокий уровень требования к кандидатам: от них все чаще ждут профессиональных навыков владения цифровыми инструментами. Если год назад требования по работе в автоматизированных системах были в 37% вакансий для «эйчаров», то теперь — в 41%. При этом средний уровень заработной платы, которую омские компании предлагают в этом году кадровикам — 55 000 рублей, значительно меньше, чем в среднем по стране — 69 800 рублей.