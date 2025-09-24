«Вас слишком много»: омским кадровикам предлагают невысокую зарплату

Причиной подобного «разногласия» аналитики считают высокий уровень требования к кандидатам: от них все чаще ждут профессиональных навыков владения цифровыми инструментами. Если год назад требования по работе в автоматизированных системах были в 37% вакансий для «эйчаров», то теперь — в 41%. При этом средний уровень заработной платы, которую омские компании предлагают в этом году кадровикам — 55 000 рублей, значительно меньше, чем в среднем по стране — 69 800 рублей.