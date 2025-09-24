Парфюмер раскрыла, какие ароматы мужских духов больше всего нравятся женщинам

Выбрать мужской парфюм — задача не из простых. От правильного выбора аромата зависит первое впечатление и даже то, как мужчина будет восприниматься в обществе. Парфюмер Екатерина Сиордия рассказала KP.RU, какие запахи производят на женщин наибольшее впечатление.
— Конечно, у всех людей вкусы разные, невозможно найти аромат, который нравился бы абсолютно всем. Но есть сочетания, которые действительно вызывают ряд ассоциаций у женского пола. Например: ноты кожи и амбры ассоциируются с роскошью, достатком и щедростью мужчины, — отметила эксперт.
По ее словам, свежие и зеленые ноты ассоциируются с бодростью, движением и придают образу спортивность и молодость. Древесные ароматы, наоборот, подчеркивают уравновешенность, надежность и внутреннюю силу мужчины.
Эксперт также напомнила, что важно уметь отличить оригинальные духи от подделки. Цена должна соответствовать заявленной брендом, упаковка быть целой, а флакон — аккуратным и выполненным из качественных материалов. Покупать парфюм лучше в проверенных магазинах, тогда риск приобрести фальсификат будет минимальным.