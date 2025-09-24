Крокодил в Индии напал на рыбачившую женщину и съел ее

Похожая трагедия произошла в Малайзии. Там крокодил напал на 12-летнего мальчика во время рыбалки и утащил его под воду. Спасти его не удалось. Инцидент произошел в окрестностях малазийского города Кота-Самарахан. Очевидец рассказал, что заметил юного рыбака, который находился в лодке и закидывал сеть. В какой-то момент мужчина отвернулся и услышал крик. Он посмотрел на лодку и обнаружил, что подростка в ней уже нет.