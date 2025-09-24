Ричмонд
Крокодил в Индии напал на рыбачившую женщину и съел ее

В Индии жертву крокодила нашли на берегу реки Гобари. Об этом сообщило издание Times of India.

В Индии жертву крокодила нашли на берегу реки Гобари. Об этом сообщило издание Times of India.

Хищник напал на 37-летнюю женщину, когда она рыбачила у реки. Он набросился на нее и утащил в воду. На поиски женщины отправились профессиональные спасатели, лесные рейнджеры и жители соседней деревни.

Ее останки обнаружили только на следующий день. Половина тела была съедена крокодилом.

Известно, что у погибшей остался супруг и три несовершеннолетние дочери. Им выплатят один миллион рупий (946 тысяч рублей), говорится в статье.

Похожая трагедия произошла в Малайзии. Там крокодил напал на 12-летнего мальчика во время рыбалки и утащил его под воду. Спасти его не удалось. Инцидент произошел в окрестностях малазийского города Кота-Самарахан. Очевидец рассказал, что заметил юного рыбака, который находился в лодке и закидывал сеть. В какой-то момент мужчина отвернулся и услышал крик. Он посмотрел на лодку и обнаружил, что подростка в ней уже нет.