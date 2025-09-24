Экс-проектировщику красноярского метро Олегу Митволю опять отказали в УДО

Сообщается, что апелляционная инстанция приняла решение «исключить из характеристики прокурора опосредствованную оценку осужденного, в остальной части оставить без изменений». Напомним, ранее было отклонено аналогичное ходатайство адвокатов Митволя об УДО, как и прошение о помиловании.
Сам Митволь участвовал во вчерашнем заседании по видеосвязи из колонии и рассказал, что его ежемесячный заработок там составляет 15 тысяч рублей.
«Мне понадобится более девяти тысяч лет, чтобы погасить ущерб в 951 млн рублей», — цитирует осужденного ТАСС.
Защитники Олега Митволя мотивировали ходатайство об УДО тем, что он отбыл более ¾ срока, не нарушал режим содержания в колонии, не имеет взысканий, трудоустроен заведующим хозяйством клуба, «к труду относится положительно, порученные задания выполняет в срок и качественно», администрацией учреждения характеризуется исключительно положительно, за период отбывания наказания имеет одно поощрение, «раскаивается в содеянном, добросовестно выполняет поставленные перед ним задачи», и для своего исправления не нуждается в полном отбывании назначенного судом наказания. Кроме того, приговором суда в качестве смягчающего вину обстоятельства признано частичное возмещение им ущерба, причиненного преступлением, наложен арест и обращено взыскание на принадлежащую Митволю квартиру и деньги. Потерпевшие не представили возражений против УДО Митволя.
При этом, по данным суда, Митволь «к возложенным на него обязанностям и поставленным администрацией ИК задачам относится посредственно, усердия не проявляет, требует периодического контроля со стороны администрации», хотя к дисциплинарной ответственности не привлекался и не был замечен в конфликтных ситуациях.
Напомним, Олег Митволь был задержан в 2022 году по подозрению в хищении более 900 млн рублей при строительстве метро в Красноярске. В сентябре 2023 года Железнодорожный районный суд города приговорил его к 4,5 года лишения свободы по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере) и взыскал более 940 млн рублей. В июле 2024-го бизнесмена этапировали в ИК-6 УФСИН России по Московской области. С учетом дней, проведенных в СИЗО, ему осталось находиться в колонии полгода.