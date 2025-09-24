Экс-проектировщику красноярского метро Олегу Митволю опять отказали в УДО

Защитники Олега Митволя мотивировали ходатайство об УДО тем, что он отбыл более ¾ срока, не нарушал режим содержания в колонии, не имеет взысканий, трудоустроен заведующим хозяйством клуба, «к труду относится положительно, порученные задания выполняет в срок и качественно», администрацией учреждения характеризуется исключительно положительно, за период отбывания наказания имеет одно поощрение, «раскаивается в содеянном, добросовестно выполняет поставленные перед ним задачи», и для своего исправления не нуждается в полном отбывании назначенного судом наказания. Кроме того, приговором суда в качестве смягчающего вину обстоятельства признано частичное возмещение им ущерба, причиненного преступлением, наложен арест и обращено взыскание на принадлежащую Митволю квартиру и деньги. Потерпевшие не представили возражений против УДО Митволя.