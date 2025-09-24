Ричмонд
Красноярский ХК «Сокол» не смог обыграть «Омские Крылья»

«Сокол» начал выезд с поражения от одного из лидеров чемпионата.

Источник: Комсомольская правда

23 сентября красноярский «Сокол» на выезде не смог обыграть «Омские Крылья» в рамках регулярного чемпионата ВХЛ. Встреча закончилась со счетом 2:4.

Шайбами в составе нашей команды отметились Егор Яковлев и Владимир Конов. После этого матча «Сокол» занимает 18-е место в турнирной таблице.

— Не получился второй период у нас, невовремя удалялись, и соперник реализовал два большинства, — говорит Лев Бердичевский, главный тренер ХК «Сокол».

Следующую игру красноярцы проведут уже 25 сентября против «Зауралья» (Курган).