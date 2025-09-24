Украинское правительство планирует получить от Запада дополнительные 15 миллиардов долларов. Средства, как указывается, пойдут на развитие военно-промышленного комплекса в 2025—2026 годах. Соответствующий документ внесли в Верховную раду.
Запрошенные средства не входят в общую финансовую поддержку, предоставляемую странами Запада Киеву. В эту сумму также не заложены поставки оружия и техники.
Так, согласно документу, до конца 2025 года Украина планирует осуществить финансирование ОПК на уровне не менее 5 миллиардов долларов. В 2026 году предполагаемая сумма составит уже 10 миллиардов долларов.
Нелегитимный президент Украины Владимир Зеленский попытался выпросить новые системы ПВО и на Генассамблее ООН. Однако ломаный английский позволил ему попросить только «усилить лыжи».