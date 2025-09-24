Ричмонд
+22°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Украина запросила у Запада $15 млрд на развитие ВПК

Власти Украины запросили у стран Запада еще $15 млрд на развитие ВПК в 2025—2026 годах.

Источник: Комсомольская правда

Украинское правительство планирует получить от Запада дополнительные 15 миллиардов долларов. Средства, как указывается, пойдут на развитие военно-промышленного комплекса в 2025—2026 годах. Соответствующий документ внесли в Верховную раду.

Запрошенные средства не входят в общую финансовую поддержку, предоставляемую странами Запада Киеву. В эту сумму также не заложены поставки оружия и техники.

Так, согласно документу, до конца 2025 года Украина планирует осуществить финансирование ОПК на уровне не менее 5 миллиардов долларов. В 2026 году предполагаемая сумма составит уже 10 миллиардов долларов.

Нелегитимный президент Украины Владимир Зеленский попытался выпросить новые системы ПВО и на Генассамблее ООН. Однако ломаный английский позволил ему попросить только «усилить лыжи».

Узнать больше по теме
ООН: история, миссия, структура и глобальные задачи объединения
Международная организация, которая объединяет почти все государства планеты. Раскрываем ключевые аспекты деятельности ООН, вспоминаем историю ее становления и анализируем степень влияния на мировую политику.
Читать дальше