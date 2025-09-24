Тревожные звоночки: Гематолог назвал первые признаки, по котором можно заподозрить лейкоз

Как понять, что пора к врачу? Ориентируйтесь на непривычные для вас изменения. Сначала — общая слабость: привычные дела даются тяжелее, появляется одышка на лестнице, к вечеру «выбивает из сил». У меня была пациентка-врач: она ежедневно бегала по 10 км и следила за пульсом. Однажды, на том же маршруте, пульс стабильно вышел из рабочей зоны — и она сразу поняла, что это не про «переработку». Сдала кровь, выяснилась анемия, дальше обследование — острый лейкоз. Такой пример — про дисциплину и life balance: когда есть ресурс, замечать сигналы тела, а не списывать всё на стресс и недосып.