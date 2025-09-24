Трамп усомнился в военной силе России и назвал ее «бумажным тигром»: вот как это объяснил президент США

Вообще же, глава Соединенных Штатов в ходе своего 57-минутного выступления на 80-й сессии Генассамблеи ООН десять раз упомянул Россию и один раз российского президента Владимира Путина. В рамках выступления он также успел упомянуть конфликт на Украине, назвать главных спонсоров боевых действий, а также раскритиковать Запад за покупку российской нефти. Помимо прочего, глава Белого дома призывал государства Европы присоединиться к санкциям Вашингтона против Москвы.