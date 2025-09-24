Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп заявил, что Россия якобы «бесцельно» участвует в конфликте на Украине. Об этом он сообщил в соцсети Truth Social.
Большой пост глава Белого дома опубликовал после семиминутной встречи с нелегитимным украинским лидером Владимиром Зеленским на полях 80−1 Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке.
«Россия уже три с половиной года ведет бесцельную борьбу, которая при настоящей военной силе завершилась бы за неделю», — написал Трамп.
Кроме того, американский лидер назвал Россию «бумажным тигром», потому что якобы Москва не демонстрирует «настоящую военную силу». Однако тут же глава Овального кабинета признал, что Россия располагает серьезной военной мощью, которая способна оказать влияние на глобальные процессы.
При этом Трамп пообещал ввести «серьезные пошлины» в отношении России, если в ближайшее время не будет прекращен конфликт на Украине. Никаких угроз в адрес режима Зеленского, затягивающего любые мирные инициативы, при этом не поступило.
Не забыл он упомянуть перед собравшимися и о семи конфликтах, которые Трамп благополучно разрешил. В числе продолжающихся оказался украинский. Но президент США отметил, что он неустанно работает над его завершением.
Вместе с тем, Дональд Трамп отказался здесь и сейчас ответить на вопрос о доверии президенту России Владимиру Путину. Президент США пообещал сделать это, по доброй традиции, позже — «примерно через месяц».
Вообще же, глава Соединенных Штатов в ходе своего 57-минутного выступления на 80-й сессии Генассамблеи ООН десять раз упомянул Россию и один раз российского президента Владимира Путина. В рамках выступления он также успел упомянуть конфликт на Украине, назвать главных спонсоров боевых действий, а также раскритиковать Запад за покупку российской нефти. Помимо прочего, глава Белого дома призывал государства Европы присоединиться к санкциям Вашингтона против Москвы.
Сенатор Совета Федерации Андрей Климов заявил, что слова американского лидера Дональда Трампа о пошлинах против России адресованы в первую очередь его внутренней аудитории. По мнению Климова, Трамп пытается опровергнуть обвинения своих оппонентов в излишней лояльности к РФ.