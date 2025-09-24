​Директор базы отдыха, где утонул школьник, предстанет перед судом в Хабаровском крае

В августе обвиняемый заключил договор аренды земельного участка, расположенного в селе Некрасовка Хабаровского края, для использования под базу отдыха. Несмотря на наличие на участке водоема, не являющимся санкционированным местом для купания, арендатор не обеспечил безопасность находящихся на отдыхе граждан: не информировал их о запрете купания в водоеме, не установил специальные запрещающие знаки. В результате 2 июля 2024 года в дневное время во время купания в водоеме утонул несовершеннолетний, 2009 г.р., не осведомленный об имеющихся запретах.