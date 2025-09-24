​Директор базы отдыха, где утонул школьник, предстанет перед судом в Хабаровском крае

В Хабаровском районе предприниматель организации, образованной через подставных лиц, предстанет перед судом по обвинению в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, сообщает ИА AmurMedia.
Подросток утонул во время ныряния в водоём в Хабаровском крае.
Хабаровским межрайонным следственным отделом следственного управления Следственного комитета Российской Федерации и Еврейской автономной области завершено расследование уголовного дела по обвинению 54-летнего предпринимателя в совершении преступлений, предусмотренных п. «в» ч. 2 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей, повлекшее по неосторожности смерть человека) и п. «б» ч. 2 ст. 173.1 УК РФ (образование юридического лица через подставных лиц, а также представление в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических и индивидуальных предпринимателей, данных, повлекшее внесение в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставных лицах, совершенное группой лиц по предварительному сговору).
Следствием установлено, что в августе 2020 года обвиняемый по предварительному сговору со своим знакомым, являющимся подставным лицом, создали компанию, специализирующуюся на оказании услуг по организации отдыха и развлечений, все функции по управлению которой осуществлял обвиняемый.
В августе обвиняемый заключил договор аренды земельного участка, расположенного в селе Некрасовка Хабаровского края, для использования под базу отдыха. Несмотря на наличие на участке водоема, не являющимся санкционированным местом для купания, арендатор не обеспечил безопасность находящихся на отдыхе граждан: не информировал их о запрете купания в водоеме, не установил специальные запрещающие знаки. В результате 2 июля 2024 года в дневное время во время купания в водоеме утонул несовершеннолетний, 2009 г.р., не осведомленный об имеющихся запретах.
Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.