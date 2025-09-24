Ричмонд
Житель Братска получил штраф за экстремистские посты в интернете

Публикации в социальных сетях были направлены на унижение достоинства человека и определенных групп лиц.

Источник: IrkutskMedia.ru

Нарушитель заплатит штраф в размере 30 тысяч рублей.

Ранее агентство сообщало, что апелляционный военный суд пересмотрел приговор по делу 39-летнего жителя Ангарска, обвинённого в публичных призывах к осуществлению террористической деятельности через интернет. Вместо штрафа в 400 тысяч рублей он получил 5 лет лишения свободы в колонии общего режима.

Суд вынес постановление в отношении жителя Братска по делу о возбуждении ненависти либо вражды, а равно унижении человеческого достоинства. Мужчине назначили административный штраф за то, что он опубликовал на странице в социальной сети сообщения экстремистского содержания. Об этом сообщает ИА IrkutskMedia со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Иркутской области.

Публикации были направлены на унижение достоинства человека и группы лиц по признакам пола, национальности, принадлежности к определенной социальной группе. Правонарушение обнаружил прокурор и возбудил дело об административном правонарушении.