Житель Братска получил штраф за экстремистские посты в интернете

Суд вынес постановление в отношении жителя Братска по делу о возбуждении ненависти либо вражды, а равно унижении человеческого достоинства. Мужчине назначили административный штраф за то, что он опубликовал на странице в социальной сети сообщения экстремистского содержания. Об этом сообщает ИА IrkutskMedia со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Иркутской области.