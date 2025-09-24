Как не получить уголовный срок или штраф за свалку мусора: наказания для горожан и дачников

Россиянам напомнили об ответственности за выброс мусора мимо урны — нарушителям грозят штрафы. Об этом сообщил общественный деятель, эксперт по вопросам ЖКХ Дмитрий Бондарь, его слова приводит портал Mail.ru. Административная ответственность наступает уже при первом нарушении. Штраф за выброс мусора мимо урны составляет от двух до трех тысяч рублей. При повторном нарушении сумма может вырасти и составить от трех до пяти тысяч рублей. А если выброшенный мусор причинил вред здоровью людей или окружающей среде, штраф увеличится до пяти-семи тысяч рублей.