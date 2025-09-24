Ричмонд
Аэропорт Самары ввел ограничения на прием и выпуск самолетов

Аэропорт Самары (Курумоч) ввел временные ограничения на взлет и посадку воздушных судов. Данные меры приняты с целью обеспечения безопасности полетов, сообщает telegram-канал представителя Росавиации.

Срочная новость.

