Аэропорт Самары ввел ограничения на прием и выпуск самолетов

Срочная новость.
Аэропорт Самары (Курумоч) ввел временные ограничения на взлет и посадку воздушных судов. Данные меры приняты с целью обеспечения безопасности полетов, сообщает telegram-канал представителя Росавиации.
