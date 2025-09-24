В Перми пассажиры электрички, идущей в Лёвшино, застряли в пути на два часа

По словам девушки, случившееся вызвало негодование пассажиров. «Я уже могла бы ужинать с семьёй», «А я лежать на диване!» — возмущались пермяки, застрявшие в электричке. По словам собеседницы perm.aif.ru, люди начали звонить домой и предупреждать родных о задержке, а некоторые стали объединяться в компании по месту жительства, чтобы по прибытию электрички к месту назначения вместе доехать на такси до дома (так выходит дешевле).