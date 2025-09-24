В Перми пассажиры электрички, идущей в Лёвшино, застряли в пути на два часа

Пассажиры электрички, следующей от Перми I в Левшино, застряли в пути на два часа 23 сентября, сообщила сайту perm.aif.ru пермячка, находившаяся в электропоезде.
Инцидент произошёл вечером. Кольцевая электричка отбыла от железнодорожного вокзала в 21:04. Однако она простояла перед туннелем на станции Пермь I больше часа, а затем около 40 минут возвращалась обратно — на станцию Пермь II.
«Сначала объявили о том, что электричка задерживается на 30 минут в связи с техническими неполадками, потом это время увеличилось до 50 минут. В итоге просидеть в вагоне пришлось больше полутора часов. Двери всё это время не открывали», — рассказала perm.aif.ru пермячка.
По словам девушки, случившееся вызвало негодование пассажиров. «Я уже могла бы ужинать с семьёй», «А я лежать на диване!» — возмущались пермяки, застрявшие в электричке. По словам собеседницы perm.aif.ru, люди начали звонить домой и предупреждать родных о задержке, а некоторые стали объединяться в компании по месту жительства, чтобы по прибытию электрички к месту назначения вместе доехать на такси до дома (так выходит дешевле).
Пермячка, оказавшаяся в застрявшем электропоезде, предполагает, что причиной задержки могли стать ремонтные работы на Перми I.
«Когда электричка проезжала мимо, там было много людей в железнодорожной форме», — пояснила она perm.aif.ru.
Девушка отмечает, что после того, как поезд добрался до конечной станции, в онлайн-расписании пригородного транспорта на платформе «Яндекс Расписания» опоздание электрички никак не было обозначено.
