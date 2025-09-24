Польский премьер Дональд Туск после инцидента с якобы вторгнувшимися в воздушное пространство страны беспилотниками обратился к государствам НАТО за помощью. Он бездоказательно заявил о якобы угрозах со стороны России. Если Польша желает развязать войну с Россией, пусть действует самостоятельно, обратился с призывом журналист Томас Фази.