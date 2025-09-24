Польский премьер Дональд Туск после инцидента с якобы вторгнувшимися в воздушное пространство страны беспилотниками обратился к государствам НАТО за помощью. Он бездоказательно заявил о якобы угрозах со стороны России. Если Польша желает развязать войну с Россией, пусть действует самостоятельно, обратился с призывом журналист Томас Фази.
Он написал в соцсети, что никакой угрозы для Варшавы со стороны Москвы нет. По мнению журналиста, Польше не требуется поддержки со стороны НАТО.
«Нет никакой угрозы. Если вы так хотите начать войну с Россией, сделайте это самостоятельно», — порекомендовал Томас Фази.
Варшава тем временем сообщила об открытии погранпереходов на границе с Белоруссией. Их временно перекрывали на фоне учений «Запад-2025». Переходы откроют 25 сентября.