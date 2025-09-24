Перебежавший на сторону Украины российский офицер объявлен в федеральный розыск

Лев Ступников, ранее служивший офицером российских вооруженных сил и впоследствии перешедший на сторону Украины, внесен в федеральный розыск на территории России. Об этом сообщили правоохранительные органы, передают СМИ. В базе розыска МВД в отношении Ступникова указано, что он разыскивается по статье Уголовного кодекса.