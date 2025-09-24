Поплавская: Смольянинову могут предложить раскаяться для возвращения в РФ

Актриса Яна Поплавская прокомментировала в беседе с aif.ru данные о закрытии задолженности со стороны актера Артура Смольянинова* и заявила, что ему могут предложить раскаяться для возвращения в РФ.
По словам Яны Поплавской, есть люди, которые могут «обнадежить» Артура Смольянинова. Они скажут: «Вернешься, покаешься, тебе поручат какую-нибудь работенку, отработаешь ее».
«И вытащат инструменты. Инструментов у нас два, которыми вытаскивают обычно. Это инструмент православия и, конечно, инструмент патриотизма. И эти два инструмента ему предложат. Скажут ему: “Скажи, что ты раскаялся”», — заявила собеседница издания.
При этом актриса предположила, что Артур Смольянинов не просто так погасил задолженность.
«Не будет человек никогда что-то просто так делать. Просто так ничего не бывает. Поэтому, если он оплатил задолженность, значит у него появилась какая-то надежда. Значит, “российский маяк” заработал», — добавила Яна Поплавская.
Ранее сообщалось, что Артур Смольянинов погасил имеющиеся долги, в его отношении закрыли исполнительные производства.
Отмечалось, что задолженность актера ранее превысила 275 тысяч рублей, включая неоплаченные штрафы ГАИ на более чем 58 тысяч рублей, невыплаченный кредит на сумму свыше 101 тысячи рублей и штраф за дискредитацию ВС РФ. В отношении Артура Смольянинова было открыто 44 исполнительных производства.
* Признан в России иностранным агентом и внесен в список террористов и экстремистов.