Из Новосибирска с 4 ноября начнут летать прямые рейсы в Шарм-эль-Шейх

Время в полете составит 6 часов 40 минут.

Источник: Комсомольская правда

С 4 ноября из Новосибирска начнут летать прямые рейсы в популярный египетский курорт Шарм-эль-Шейх. Об этом сообщили в пресс-службе аэропорта Толмачево.

— Авиакомпания AZUR air расширяет зимнюю программу полетов из Новосибирска в солнечный Египет! Помимо рейсов в Хургаду, теперь стартуют рейсы в Шарм-эль-Шейх, — говорится в сообщении.

Самолеты в Шарм-эль-Шейх будут летать дважды в неделю. Время в полете составит 6 часов 40 минут.

А рейсы в Хургаду стартуют с 10 ноября. Самолеты в этот курортный город будут летать один раз в неделю. Время в полете составит 6 часов 50 минут.