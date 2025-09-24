Из Новосибирска с 4 ноября начнут летать прямые рейсы в Шарм-эль-Шейх

С 4 ноября из Новосибирска начнут летать прямые рейсы в популярный египетский курорт Шарм-эль-Шейх. Об этом сообщили в пресс-службе аэропорта Толмачево.
— Авиакомпания AZUR air расширяет зимнюю программу полетов из Новосибирска в солнечный Египет! Помимо рейсов в Хургаду, теперь стартуют рейсы в Шарм-эль-Шейх, — говорится в сообщении.
Самолеты в Шарм-эль-Шейх будут летать дважды в неделю. Время в полете составит 6 часов 40 минут.
А рейсы в Хургаду стартуют с 10 ноября. Самолеты в этот курортный город будут летать один раз в неделю. Время в полете составит 6 часов 50 минут.