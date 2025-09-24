Рогов: удар по тайным цехам ВСУ в Запорожье лишит боевиков новых поставок

«Удар был нанесен по цехам, где идет разработка и модернизация авиадвигателей. Речь идет про военные вертолеты и истребители, а также про тяжелые самолеты, которые перевозят грузы. Этот удар скажется, в том числе, на логистике ВСУ. Они на таких самолетах перевозили военную технику, боеприпасы и прочее», — отметил Рогов.