Рогов: удар по тайным цехам ВСУ в Запорожье лишит боевиков новых поставок

На попавших под удар в Запорожье украинских предприятиях производили двигатели для истребителей, вертолетов и тяжелых самолетов, которые перевозят военную технику для ВСУ, сообщил aif.ru сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов.
Напомним, ранее ряд околовоенных Telegram-каналов сообщил об ударе авиабомбами ФАБ-500 по украинским предприятиям в Запорожье. Речь идет о «Мотор Сич» и КБ «Ивченко-Прогресс».
«Удар был нанесен по цехам, где идет разработка и модернизация авиадвигателей. Речь идет про военные вертолеты и истребители, а также про тяжелые самолеты, которые перевозят грузы. Этот удар скажется, в том числе, на логистике ВСУ. Они на таких самолетах перевозили военную технику, боеприпасы и прочее», — отметил Рогов.
Эксперт пояснил, что ВСУ и без этого удара испытывали в последнее время дефицит военной техники.
«Теперь проблемы с логистикой будут ВСУ ощущаться еще острее, поскольку работы на этих предприятиях, мягко говоря, приостановлены», — добавил он.
