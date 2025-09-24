МВД опровергло планы ограничить праворульные авто в Новосибирске

По данным МВД, в 2024 году доля погибших в ДТП с участием праворульных автомобилей составила около 12% от общего числа жертв аварий. В рамках проекта новой Стратегии повышения безопасности дорожного движения будет проведена оценка рисков, связанных с эксплуатацией таких машин, включая особенности расположения органов управления и настройки световых приборов.