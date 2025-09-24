Ричмонд
МВД опровергло планы ограничить праворульные авто в Новосибирске

В ведомстве подчеркнули, что никаких инициатив по введению утилизационного сбора, ограничению ввоза или поэтапной замене таких машин не выдвигалось и не поддерживается.

Источник: Агентство «Москва»

МВД России опровергло сообщения о планах ввести дополнительные ограничения на эксплуатацию автомобилей с правым рулем. В ведомстве подчеркнули, что никаких инициатив по введению утилизационного сбора, ограничению ввоза или поэтапной замене таких машин не выдвигалось и не поддерживается.

По данным МВД, в 2024 году доля погибших в ДТП с участием праворульных автомобилей составила около 12% от общего числа жертв аварий. В рамках проекта новой Стратегии повышения безопасности дорожного движения будет проведена оценка рисков, связанных с эксплуатацией таких машин, включая особенности расположения органов управления и настройки световых приборов.

Ведомство планирует сосредоточиться на мерах по повышению безопасности, в том числе на просветительской работе с водителями и улучшении их подготовки. Также предполагается разработка решений для адаптации праворульных автомобилей к дорожной инфраструктуре.

При этом МВД особо отметило, речи о запретах не идёт, а разработка проектов нормативных актов по ограничению эксплуатации таких автомобилей не ведётся и не планируется.