В Госдуме не поддержали предложение о запрете использования животных в цирках

Думский комитет по экологии призвал соблюдать нормы содержания животных в цирках вместо запрета на их использование.

Источник: Комсомольская правда

В Госдуме не поддержали проект о запрете на эксплуатацию животных в цирках. Комитет Госдумы по экологии рекомендовал отклонить его в первом чтении. Об этом информирует РИА Новости.

Комитет призвал вместо запрета усилить государственный контроль за соблюдением норм содержания и использования животных на этих развлекательных площадках, в частности, применением гуманных методов дрессировки, регулированием условий содержания и ветеринарным обслуживанием животных.

Ранее специалист по цирковому искусству Гаглоев призвал активно создавать природные парки и перемещать цирковых животных туда. Большой плюс заключается в том, что там животные будут находиться в естественных условиях, максимально приближенным к природным, считает эксперт.

Также сообщалось, что 51% опрошенных россиян выступили против выступлений животных в цирке. Респонденты считают, что дикие звери должны жить на воле.

Тем временем цирк Филатовых в Новокузнецке проверили из-за жалоб на обращение с медведицей.