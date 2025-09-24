Екатерина Варнава рассказала, почему не хочет детей и брака

Актриса Екатерина Варнава в недавнем интервью рассказала, почему не хочет выходить замуж и рожать детей. Также она ответила на критику пользователей своей фигуры. Многие подписчики заявляют, что артистка слишком худая и рекомендуют ей поправиться.
— Себе шестнадцатилетней я бы посоветовала поменьше жрать и больше заниматься своим здоровьем. Что я, собственно, по итогу и сделала. Сейчас желаю себе сохранить это тело насколько можно максимально, — заявила она на YouTube-канале Radio Van.
Также знаменитость призналась, что не собирается заводить детей и выходить замуж, так как чувствует себя счастливой без этого.
— У меня есть две крестницы, они для меня отдушины. Дети — это большая ответственность. А я думаю, что еще могу в ближайшие лет 15 что-то сделать важное для людей, — отметила Варнава.
Она сообщила, что сейчас находится в отношениях, но не раскрыла имя нового избранника. По ее словам, мужчина неоднократно делал ей предложение, однако актриса пока не готова.
В августе Екатерина Варнава сообщила, что после расставания с режиссером Александром Молочниковым у нее появился новый возлюбленный. Она немного рассказала о том, как завязались их отношения.